publié le 28/10/2017 à 21:44

Ils ont livré une des performances les plus sexy de l'histoire de l'émission. Agustin Galiana et sa partenaire Candice Pascal ont réchauffé l'ambiance du plateau avec leur tango sur la chanson Seven Nation Army de The White Stripes. Les deux danseurs ont poussé la sensualité jusqu'au bout en s'embrassant à deux reprises, au début et à la fin de la chorégraphie.



Le nageur Camille Lacourt et sa partenaire Hajiba Fahmy ont eux aussi décidé de mettre le feu au plateau de l'émission en s'échangeant un baiser long et langoureux pendant leur danse contemporaine, terminant par un magnifique porté. Une mise en bouche qui a aussi bien séduit le jury que les téléspectateurs, qui ont salué la performance. Les autres participants les ont eux aussi applaudi chaleureusement. Cette prise de risque leur permettra-t-elle d'assurer leur place pour la prochaine émission ?

Et ça continue avec @cam_lacourt... Chaud ce défi ^^ #DALS Et réussi à la perfection ! Ils vont trop bien ensemble en plus ^^ pic.twitter.com/dhkwmMirSS — TotallyBeautyAddict (@EmmaLaplace) 28 octobre 2017