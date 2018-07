publié le 26/09/2017 à 18:56

Ce mardi 26 septembre 2017, Cash Investigation et la toujours aussi pugnace Élise Lucet s'attaquent au "merveilleux monde du travail". Deux entreprises sont particulièrement placées sous les projecteurs : la chaîne de grande distribution Lidl et le géant des télécoms Free.



Comme à chaque épisode, les journalistes de France 2 décryptent la communication des grands groupes ou lobbies pour les mettre face à leurs contradictions. À chaque épisode, Élise Lucet, véritable botte secrète de la rédaction, surgit pour poser les questions les plus fâcheuses - photocopies à l'appui, aux dirigeants.

Dans les quatre extraits de l'émission, certaines scènes fortes sont mises en avant. Un ancien responsable d’équipe de Free raconte comment il a licencié des "centaines" de collègues en 4 ans. Un responsable hurle "le magasin, ça va être à feu et à sang. Je vais te convoquer à longueur de semaine. Tu vas perdre 1 à 2 semaines de salaire par mois parce que je te mettrai 6 jours de mise à pied à longueur de temps. Et tu vas mourir !"... Élise Lucet, elle, visite un magasin Lidl où une caissière ne s'assoie même plus à sa caisse car elle n'arrive pas à être "assez performante assise".

Cash Investigation, le documentaire "Travail : ton univers impitoyable", de Sophie Le Gall est diffusé mardi 26 septembre 2017, à 20h55 sur France 2.