VIDÉO - "The Voice Kids" : Abdellah envoûte les coachs en chantant en arabe

Abdellah a fait voyager les coachs. Le jeune homme de 15 ans originaire de Bayonne a épaté le jury pour le deuxième prime des auditions à l'aveugle de The Voice Kids ce samedi 29 août. Ce soir, il a choisi de chanter Ghir Rohi de Ayoub Khalafi en "marocain", accompagné par son père qui jouait d'un instrument traditionnel.

Une prestation toute en émotion qui a envoûté le jury. Le premier à buzzer à été Soprano, visiblement immédiatement sous le charme du jeune homme et de sa chanson orientale. "J'étais dans le désert et le Sahara", a confié le chanteur marseillais. Il a assuré que le jeune homme lui faisait penser à sa famille et lui rappelait de nombreux souvenirs.



Patrick Fiori n'a pas tardé à retourner son fauteuil lui aussi. "Tu m'as fait voyager", a assuré le coach à la fin de la prestation du jeune homme. "J'étais juste plus là je me suis vraiment évadé", a ajouté Kendji, qui a confié adorer écouter ce genre de musique en voiture qui "se rapproche du flamenco". C'est finalement l'interprète de Les yeux de la mama qui a été choisi par le jeune homme.