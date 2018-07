Ecco, 16 ans, a créé la sensation en reprenant "Life on Mars" de Bowie

publié le 27/01/2018 à 21:52

Ecco n'a que 16 ans, mais déjà une voix très puissante. La jeune chanteuse a fait sensation lors des premières auditions à l'aveugle de The Voice. Au piano, elle a ému l'assistance avec sa reprise de Life on Mars de David Bowie. Dans les coulisses, sa famille a d'ailleurs fondu en larmes dès les premières notes du titre, tandis que les coachs se sont tout de suite retournés. "J'étais effrayée mais très heureuse. Et puis, recevoir des compliments de leur part m'a beaucoup touchée", a confié Ecco à Télé Loisirs après sa prestation.



Ecco a ainsi marqué la soirée. Après quelques minutes d'hésitation à la fin de sa performance, elle a décidé de rejoindre l'équipe de Pascal Obispo. Le nouveau coach, qui a remplacé M.Pokora, a donc déjà deux talents pour cette saison 7, après Solia qui avait chanté Bon appétit de Katy Perry.