publié le 29/04/2017 à 22:48

Marvin Dupré est sans aucun doute la star de la soirée. Pour cette nouvelle série de Battles dans la 6e édition de The Voice, le jeune compositeur s'est confronté à Élise lors d'une reprise de Fast Car de Jonas Blue. Avant même son apparition sur scène, Marvin Dupré faisait parler de lui sur les réseaux sociaux grâce à ses fans qui le suivent et l'encouragent depuis plusieurs scènes. Il avait fait forte impression en interprétant Let me love you de Justin Bieber et DJ Snake.



La tension était à son comble pour Marvin Dupré et Élise. Les deux talents possèdent des voix atypiques. Et c'est finalement Marvin Dupré qui est choisi par son coach Mika pour rester dans l'aventure. Très vite, les internautes ont parlé du talent de Marvin Dupré, juste après sa prestation.

Pour de nombreux internautes, il serait le grand gagnant de cette saison, un an après Slimane. Mais il est encore trop tôt pour se prononcer. En attendant, Marvin Dupré a réussi à garder sa place dans l'équipe de Mika, face à Élise qui a donc quitté l'aventure. Reste à savoir comment le "chouchou" du public va réussir à tirer son épingle du jeu dans les semaines qui suivent.

Marvin il fait peur aux autres talents ils ont raison il démonte tout clairement — . (@ManonBgt_) 29 avril 2017

Marvin est incroyable ! C'est clairement mon coup de coeur de cette saison #TheVoice — Belieber&Selenator. (@Nounement) 29 avril 2017