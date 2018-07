Lisandro Cuxi lors de son second prime de "The Voice 2017"

publié le 27/05/2017 à 21:56

Semaine après semaine, Lisandro Cuxi continue de dévoiler son immense talent. Depuis les auditions à l'aveugle, le Cannois de 17 ans est devenu le favori du public. Véritable showman à la voix unique, il arrive à chanter dans tous les registres, tout en montrant ses talents de danseur.



Pour le second prime de la saison 6 de The Voice, il a repris avec justesse Love on the Brain de Rihanna, l'une de ses idoles. Si cette fois, Lisandro Cuxi n'a pas dansé, il a tout même enflammé le public avec sa voix.

Avec Love on the Brain, Lisandro Cuxi, finaliste de The Voice Kids en 2015 avec Jenifer, a révélé une nouvelle facette de sa maîtrise vocale. Il a aussi bluffé son coach Matt Pokora, mais aussi Florent Pagny, Zazie et Mika, les autres membres du jury. Lisandro a été sauvé par le public et se retrouvera donc en demi-finale et sur la tournée The Voice qui démarre le 18 juin prochain.