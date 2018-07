publié le 29/09/2016 à 17:24

Les jumelles sont en colère ! Lors d'un moment sur la terrasse, elles n'ont pas hésité à se défendre contre les accusations de Darko. Anaïs et Manon sont restées soudées devant un Darko qui a su rester calme, malgré la tension. "Pourquoi vous ne savez pas parler ?" leur lance le candidat, devant une partie de la Maison qui se retient de rire devant la scène. Depuis le début de la semaine, les jumelles sont en ligne de mire des candidats. Elles sont accusées d'hypocrisie, surtout parce qu'elles parlent encore à Mélanie.



La météo est en train de s'assombrir dans la Maison des Secrets. En vivant 24h sur 24h ensemble, c'est normal que les premiers conflits apparaissent. Mais cette fois-ci, les jumelles sont montées très vite "dans les tours", après plusieurs attaques de Darko. Le candidat garde d'ailleurs tout son calme, ce qui énerve encore plus Anaïs et Manon. "Comme vous avez un petit cerveau et que vous ne pouvez pas parler avec moi", démarre Darko... De la méchanceté qui n'est pas prêt de s'arrêter, comme on peut voir sur la fin de l'extrait.