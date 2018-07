publié le 02/07/2018 à 13:04

Le ton est monté entre Marlène Schiappa et Jean-Claude Van Damme, vendredi dernier dans On n'est pas couché. La secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes n'a pas eu d'autres choix que de recadrer l'acteur belge après des propos jugés homophobes. Suite à cet échange, le CSA a été saisi.



Jean-Claude Van Damme s'est autorisé un parallèle plus que douteux alors qu'il était interrogé sur le mariage pour tous et pour toutes. "Les hommes se marient, les femmes se marient, les chiens se marient… Tout le monde se marie, et tout le monde divorce !", a déclaré l'acteur, provoquant certains rires de l'assistance.

Mais, Marlène Schiappa ne sourit absolument pas et recadre immédiatement Jean-Claude Van Damme, à qui elle a aussi reproché son "mansplaining". "On est le jour de la marche des fiertés, où les gens vont marcher pour défendre leurs droits. La dernière fois que quelqu'un a fait un parallèle entre l'homosexualité et la zoophilie, c'était un élu du Front National en conseil municipal, il a été condamné par la justice, il a eu une amende. Je trouve ça juste très choquant, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable ", a alors rétorqué la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes.

Hier sur #ONPC , Jean Claude Van Damme compare tranquillement le mariage homosexuel à la zoophilie ! La provocation a des limites !! Heureusement que @MarleneSchiappa était la pour réagir ! On ne peut pas banaliser ce genre de discours ! @ruquierofficiel #homophobie #JCVD pic.twitter.com/CpALmTRU5w — vincent M (@L_M_Vin) 1 juillet 2018

Jean-Claude Van Damme se défend en utilisant l'humour

Face à la tension plus que palpable sur le plateau, l'acteur belge se défend en utilisant l'humour. "Moi j'ai beaucoup de copains qui sont homosexuels. Le mariage, s'ils veulent se marier, c'est bien, mais la question est que si tous les garçons se marient ensemble et toutes les femmes se marient ensemble, comment on va faire des enfants ?", lui demande-t-il. Face à cet argument, qui se passe de commentaire, Marlène Schiappa a préféré garder le silence.



D'après LCI, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) a reçu une vingtaine de signalements depuis la diffusion de cette séquence. Le Haut Conseil doit désormais déterminer si l'animateur et la chaîne ont manqué à leurs obligations.