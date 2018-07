publié le 27/11/2016 à 05:15

"La France n'est pas la seule à être touchée par la montée des populismes". Invité de Laurent Ruquier le 26 novembre dans "On n'est pas couché", Patrick Bruel y a livré son opinion de l'état actuel de la société française.

"On est dans un monde en pleine mutation, la France n'est pas la seule à (...) se replier sur soi. Les gens surfent sur les peurs et le désespoir", a-t-il observé. Et selon lui, l'évidence est là, et la prudence doit être de rigueur. "L'inquiétude grandit car on ne s'attendait pas au Brexit, on ne s'attendait pas à Donald Trump. On ne s'attend pas à ce qu'il peut se passer en 2017. Donc, il faut être vigilent', a par la suite analysé le chanteur.





Pour autant, Patrick Bruel ne pense pas que le rôle d'un artiste soit de s'engager dans une campagne politique. Donner son avis dans la presse lorsque demandé, "oui, pourquoi pas si on a un peu étudié ses dossiers". Cependant, le chanteur "trouve contre-productif que des artistes s'engagent dans une campagne électorale". Et afin d'étayer son opinion, il évoque les récents déboires du camp démocrate lors de l'élection américaine du 8 novembre dernier. "Ce qui s'est passé avec Hillary Clinton le prouve de manière cinglante". L'ancienne secrétaire d'État a bénéficié tout au long de sa campagne du soutien de la part d'artistes internationaux tels que Jay-Z, Beyoncé, Bruce Springsteen... ce qui n'a pas contribué à l'amélioration de son image, mais au contraire à l'éloigner du peuple. Un élément qui visiblement n'a pas échappé à Patrick Bruel.

