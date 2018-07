publié le 27/11/2017 à 19:06

L'apothéose de cette saison de Nouvelle Star approche. Après avoir fait les sélections parmi les 300 candidates et candidats des castings, et les 94 arrivés pour le début des épreuves du théâtre, place désormais aux live en public qui mettront les interprètes en conditions réelles. Et pour ce faire, M6 a mis les petits plats dans les grands.



Un plateau de 2.000 mètres carré est ainsi dédié aux sessions en public, dont les enregistrements débuteront ce mercredi 29 novembre. C'est à La Cité du cinéma que la production a pris ses quartiers, avec un déploiement de moyens à la hauteur de la marque premium qu'est Nouvelle Star.

FrematleMedia et M6 accueilleront donc 1.000 personnes du public dans un décor de 42,7 mètres de long, 30 mètres de large et plus de 10 mètres de hauteur. Un volume qui abritera le Catwalk, la scène toute en longueur où se produiront les participants et participantes aux phases finales de Nouvelle Star.

Près de 500 mètres carré d'écrans

Par ailleurs, le Catwalk bénéficiera de deux énormes panneaux-écrans d'une surface totale de 99,36 mètres carré. Les écrans en général seront au centre des effets souhaités par la production, et représenteront une surface de 492,15 mètres carré. Un écrin qui permettra une réalisation de haut niveau, et un jeu de lumière au premier regard remarquable.



Le premier prime time en public devrait être diffusé le 6 décembre prochain sur M6. Il sera présenté par Shy'm qui fera ses grands débuts dans cet exercice. Entre temps, les épreuves du théâtre de l'Élysée Montmartre, à Paris, serviront à sélectionner les meilleurs talents, et seront diffusées mercredi 29 novembre. Selon les informations de RTL, la finale sera quant à elle programmée pour fin décembre.