VIDÉO - Muriel Robin fait aussi son retour dans "Les Grosses Têtes"

publié le 13/03/2019 à 18:05

Aujourd'hui, mercredi 13 mars 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête exceptionnelle qui après avoir retrouvé Pierre Palmade sur scène va le retrouver dans le Grand Studio : Muriel Robin.

Une Grosse Tête qui à l’étranger on appelle Pierre Batman depuis qu’on sait qu’il a longtemps travaillé avec Muriel Robin(e) : Pierre Palmade.

Une Grosse Tête dont le film « Alien Crystal Palace » a confirmé qu’elle venait d’une autre planète : Arielle Dombasle.



Une Grosse Tête qu’on a vu débarquer en slip aux Césars et qui ici va souvent se rhabiller sur les questions : Elie Semoun.



Une Grosse Tête dont le but est de faire de grosses commissions et en plus c’est filmé : Stéphane Plaza.



Une Grosse Tête ex-steward qui contrairement aux Boeings ne s’écrase jamais : JeanFi Janssens.

Les Grosses Têtes du mercredi 13 mars 2019 Crédit : Kervin Portelli

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75€).

Bonne chance à tous !