VIDÉO - Miss Univers : la surprise d'Iris Mittenaere lors de son sacre

publié le 30/01/2017 à 07:11

Iris Mittenaere n'a pas pu cacher sa surprise et son émotion à l'annonce de sa victoire. Celle qui fut Miss France et qui a cédé sa couronne tricolore il y a peu va continuer sa vie de reine de beauté mais à l'échelle mondiale. Iris Mitternaere concourait face à Miss Haïti, qui l'a embrassée chaleureusement à l'annonce du résultat. La Miss, originaire des Hauts-de-France, a laissé éclater sa joie teintée de surprise en recevant les traditionnelles fleurs, écharpe et tiare scintillante de Miss Univers.



Au total, 86 jeunes femmes étaient en lice pour succéder à la Philippine Pia Alonzo Wurtzbach, qui avait été élue en décembre 2015 après une énorme bourde du présentateur américain Steve Harvey qui s'était trompé de lauréate devant des millions de téléspectateurs. Une telle frayeur a été épargnée à Iris Mittenaere lors de la cérémonie qui s'est tenue dans la matinée du 30 janvier pour coïncider avec le prime-time du début de soirée aux États-Unis, et au cours de laquelle s'est invitée la politique américaine.

Le monde a pu ainsi découvrir les talents et les goûts de Miss France, ainsi qu'une jolie carte postale très parisienne avec au programme : Notre-Dame de Paris, le Moulin Rouge, le Louvre, la tour Eiffel et la gastronomie française.