publié le 25/11/2017 à 19:20

C'est passé près en ce 16 décembre 2017 à Châteauroux. Mais Lison Di Martino ne sera pas Miss Francxe 2018. Néanmoins, sa place de 2e dauphine est loin d'être insignifiante et les Franciliens peuvent être fiers de la dynamique jeune femme qui les a représentés. Lison Di Martino est originaire de Tournan en Brie, commune au sud-est de la capitale. Née le 16 décembre 1998, elle fêtait ses 19 ans le soir de l'élection.



Elle est actuellement en deuxième année de Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS). Sa discipline à elle c'est la natation. Elle fréquente les bassins depuis toute jeune et pratique à haut niveau depuis plus de 13 ans. Sa rigueur et son endurance ont été des atouts considérables pour affronter le concours de Miss France 2018.

Si l'aventure Miss France n'est pas allée au bout, il n'en demeure pas moins que le rôle de 2e dauphine réserve quelques représentations du comité Miss France durant un année, d'autant qu'elle reste bien entendu toujours Miss Île-de-France.