publié le 29/11/2016 à 17:00

Naomi Bailly a une devise : "Quand on a un rêve dans la vie, il faut savoir aller au bout de celui-ci pour le réaliser". Une philosophie qu'elle n'a jamais perdue de vue ; malgré son travail comme chargée de clientèle dans une entreprise familiale, la jeune habitante de Neuilly-lès-Dijon a toujours caressé l'espoir de devenir Miss, ce qui lui a permis d'être sacrée Miss Bourgogne le 18 septembre.Le fruit d'années d'effort : c'était la troisième fois que la jeune femme se présentait au concours régional, comme le rappelle Infos Dijon.



Lorsqu'elle décroche enfin le titre tant convoité de Miss Bourgogne, cette fan de sport en salle sent qu'elle atteint enfin son but, comme elle le confie au même site : "J'étais envahie par l'émotion et par cette sensation étrange qui vous dit que vous avez réussi à toucher votre rêve". Une question reste en suspens : Naomi Bailly réussira-t-elle à transformer l'essai lors de la soirée annuelle des Miss, le 17 décembre à Montpellier ?

Les préparatifs démarrent fort pour toutes les aspirantes Miss France, qui ont décollé ensemble pour la Réunion. Sur l'île, elle s'adonnent à des tournages et des séances photos pendant une semaine avant de rentrer en France. Qui, des trente splendides candidates, succédera à Iris Mittenaere ? Réponse le 17 décembre.