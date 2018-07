publié le 28/11/2016 à 17:00

À seulement 20 ans, Axelle Bonnemaison ne manque pas de détermination. Intronisée Miss Aquitaine le 8 octobre dernier, la jolie blonde collectionne les passions et centres d'intérêts. Malgré son jeune âge, elle est déjà étudiante en deuxième année de Master en marketing du luxe, dans une école à Bordeaux.



Ces études prestigieuses sont loin d'être l'unique corde que la jeune femme attache à son arc. Entre le sport et le mannequinat, son cœur balance. Elle pratique les Basketball depuis ses 15 ans et le mannequinat depuis trois ans. Et lorsqu'il s'agit de sa silhouette, Axelle Bonnemaison ne laisse rien au hasard.

En septembre 2016, à l'occasion de son élection de Miss Lot-et-Garonne, la jeune femme a fait part de la rigueur qu'elle s'impose à La Dépêche du Midi : "Je me suis imposée une hygiène de vie avec également des séances de fitness ainsi que l'aide d'un coach mental." Du haut de son mètre 76, elle représentera probablement une concurrente redoutable pour les autres aspirantes au titre de Miss France, le 17 décembre prochain à Montpellier.