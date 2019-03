VIDÉO - Marcela Iacub de retour dans "Les Grosses Têtes"

publié le 15/03/2019 à 18:59

Aujourd'hui, vendredi 15 mars 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête chercheuse au CNRS et trouveuse aux Grosses Têtes : Marcella Iacub. Une Grosse Tête qui a commencé sa carrière en étant lanceuse de disque et qui a arrêté l’athlétisme depuis : Caroline Diament.

Une Grosse Tête aussi redouté derrière un micro qu’un requin blanc dans une piscine : Laurent Baffie.

Une Grosse Tête qui bizarrement n’a pas encore été contacté par Google pour remplacer son traducteur : Eric Laugérias.



Une Grosse Tête qui n’a pas besoin de Grand débat pour avoir toujours quelque chose à dire : François Rollin.



Une Grosse Tête qui n’a pas fait les beaux- arts mais qui a tendance à se mélanger les pinceaux : Steevy Boulay.

Les Grosses Têtes du vendredi 15 mars 2019 Crédit : Kervin Portelli

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !