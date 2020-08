VIDÉO - "Les Reines du Shopping" : Roselyne Bachelot clame sa passion pour le rose

publié le 20/08/2020 à 12:43

Une ministre de la Culture dans Les Reines du Shopping. À partir du 24 août, M6 propose une semaine spéciale célébrités avec Roselyne Bachelot, mais aussi Julia Vignali, Hapsatou Sy, Julie Zenatti et Emmanuelle Rivassoux. La gagnante remportera un chèque de 10.000 euros pour l'association de son choix.

Dans cet extrait exclusif de l'émission, Roselyne Bachelot rappelle son amour du rose. "Le rose ça été ma couleur. La vie en rose", raconte-t-elle devant un manteau fushia. Et de rappeler sa sortie du Conseil des ministres en Croc's roses en 2008. Elle avait promis de le faire si la France remportait 40 médailles aux Jeux Olympiques.

"Un vêtement se doit d'être intelligent. C'est la chose qui est le plus près de votre corps, comme dit Molière dans Dom Juan", assure aussi l'actuelle ministre de la Culture.



Roselyne Bachelot passera en avant-dernière, pour la quatrième journée de la compétition, soit le jeudi 27 août. Elle jouera pour l'association Music'Ô Seniors, qui invite de jeunes artistes d’opéras et d’opérettes à se produire dans des établissements pour personnes âgées et dépendantes. La production précise que l'émission a été tournée avant qu'elle ne soit nommée ministre de la Culture, et avant l'épidémie de Covid-19.