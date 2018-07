publié le 31/07/2017 à 20:04

Les agriculteurs célibataires de L'Amour est dans le pré vont-ils tomber sous le charme et trouver l'âme sœur ? Les téléspectateurs vont très rapidement le découvrir. M6 a partagé sur les réseaux sociaux une bande-annonce très romantique de l'épisode diffusé ce lundi 31 juillet. C'est au tour de Raphaël, Sébastien, Patrice et Carole de passer un peu de temps avec les deux soupirant(e)s qu'ils ont choisi lors des speed-datings. L'occasion parfaite pour voir s'il y a de l'alchimie dans l'air.



Alors que les prétendant(e)s vont découvrir les joies et les déconvenues de la vie de la ferme, les agriculteurs vont tomber sous le charme de leurs invités. "J'ai l'impression que ça va trop vite pour être réel", avoue avec beaucoup d'émotion un agriculteur encore anonyme, tandis qu'on peut apercevoir deux candidats se rapprocher dans un tracteur. Il faudra cependant suivre l'épisode de L'Amour est dans le pré dès 21 heures sur M6 pour découvrir qui de Raphaël, Sébastien, Patrice et Carole a bien pu franchir le pas.