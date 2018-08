VIDÉO - "L'Amour est dans le pré" : Thomas réalise qu'il connaît la mère de Romain

publié le 28/08/2018 à 12:55

On peut dire que le destin devait naturellement réunir ces deux hommes-là. Thomas et Romain se sont rencontrés lors du traditionnel speed-dating de L'Amour est dans le pré, une séquence diffusée sur M6 dans l'émission du lundi 27 août 2018. L'agriculteur a choisi de faire la connaissance de son soupirant, qui travaille à Genève, notamment parce que ce dernier évoquait dans sa lettre la Sarthe, une terre qu'ils connaissent bien tous les deux.



Thomas a annoncé tout d'abord avoir vécu près de 10 ans à côté du Mans. Une région que Romain connaît bien puisqu'il a répondu "avoir de la famille dans le coin". "Mes parents, ils ont vécu en Sarthe un certain nombre d'années, ils ont déménagé et là ils ont repris un camping en fait...", expliquait le jeune homme. Une anecdote qui a fait tiquer le candidat.

"Ils n'étaient pas carrossiers tes parents ?", a alors interrogé l'ostréiculteur avant de se rendre compte qu'il connaissait déjà personnellement la mère de son prétendant. "Non mais ta mère elle m'a acheté des huîtres ! C'est une dame... blonde", commençait l'agriculteur avant que Romain, surpris, ne termine la conversation dans un rire en déclarant : "Eh bien ça fait une présentation de moins à faire !" Romain aurait-il marqué des points sur les autres candidats ?