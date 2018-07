VIDÉO - "Koh-Lanta Fidji" : l'équipe jaune fond en larmes au téléphone

publié le 29/09/2017 à 22:21

Séquence émotion. L'équipe Jaune de Koh-Lanta a remporté l'épreuve de confort, faisant la course avec l'équipe adverse lestée d'une corde de 70 kilos. Les membres ont ainsi gagné le droit d'appeler leurs proches. Un moment toujours très émouvant pour les participants, qui n'ont qu'un temps limité et pas beaucoup d'intimité pour ces coups de téléphone.



Chacun leur tour, les candidats ont pu avoir une personne de leur choix au téléphone et les larmes n'ont pas arrêté de couler. Que ce soit leur conjoint, leurs enfants ou leurs parents, les aventuriers ont eu l'occasion de prendre des nouvelles de leurs proches.

Maxime a ainsi pu parler à sa femme, enceinte de huit mois. Marvyn a eu sa maman avec qui il a manifestement une relation très forte, Fabian a pu dire à ses enfants et sa femme combien ils pensaient à eux et à quel point il lui manque... Très émus, les aventuriers n'arrivaient pas toujours à parler tant l'émotion est forte.

C'est aussi un moment très attendu par de nombreux téléspectateurs, qui n'ont pas caché leur émotion sur Twitter en voyant cette séquence.

Je suis en train de pleurer avec chacun d'entre eux mdrr #KohLantaFidji — BlomBlom (@chloejtn) 29 septembre 2017

les appels aux proches de #KohLantaFidji c'est bcp trop émouvant j'pleure toutes les larmes de mon corps — cécou (@mycloudlet) 29 septembre 2017

#KohLantaFidji impossible de ne pas pleurer ¿ c est tellement poignant ¿ — Maryline.no.mi (@NoMaryline) 29 septembre 2017

Trop émouvant le moment du "téléphone portable" ¿¿¿¿ #KohLantaFidji — Chasy (@KAMDEMChasy) 29 septembre 2017