JeanFi Janssens arrive en retard aux Grosses Têtes

publié le 03/12/2018 à 18:23

Aujourd'hui, lundi 3 décembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :





Une Grosse Tête qui ne comprend pas pourquoi, y’a autant d’automobilistes en panne au même rond-point : Chantal Ladesou.

Une Grosse Tête qui connait mieux le CNRS que les CRS : Marcela Iacub.

Une Grosse Tête qui préfère jeter un pavé dans la marre que dans la gueule : Gäel Tchakaloff.



Une Grosse Tête qui voit des gilets jaunes tous les weekend… ce sont les stadiers du Parc des Princes : Florian Gazan.



Une Grosse Tête chez qui un mouvement de contestation serait de baisser le coude : Jean-Jacques Peroni.



Une Grosse Tête qui n’a pas plus enflammé de voiture que de piste de danse : JeanFi Janssens.

Les Grosses Têtes du lundi 3 décembre 2018 Crédit : Kervin Portelli

