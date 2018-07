publié le 28/06/2016 à 20:19

Après avoir incarné la bonne humeur durant l'Euro, les Nord-Irlandais ont été éliminés de la compétition. Les footballeurs sont rentrés donc chez eux. Un comité d'accueil les attendait afin de les célébrer comme des héros. Un joueur a particulièrement reçu les cris et les acclamations de la foule. Il s'agit de Will Grigg, l'homme qui est devenu la star inattendue de la compétition, sans jamais avoir touché le ballon.



Son nom a été entonné à de multiples reprises depuis le début de l'Euro et la chanson Will Grigg's on fire a été chanté à l'unisson par les supporters irlandais dans la joie et la bonne humeur. Une vidéo partagée sur Twitter a capté l'ovation faite au footballeur. On y voit les joueurs arriver sous les applaudissements des personnes présentes et au moment où le numéro 9 s'avance, l'hymne est entonné.



À découvrir aussi dans "Clics à la une"

La Belgique a aussi sa chanson pour célébrer le joueur Eden Hazard. Le groupe punk belge "Keeper Volant" a sorti une chanson sur YouTube en l'honneur du footballeur. On est très loin de la dance des années 90. C'est un tout autre univers.

> KEEPER VOLANT - EDEN HAZARD

"Humiliation", "honte", "traumatisme"… La presse anglaise n'a pas été tendre après l'élimination (2-1) de son équipe de l'Euro, par l'Islande. La solidarité envers l'équipe d'Angleterre n'était pas de mise, surtout du côté des joueurs gallois. Dans une vidéo, postée sur Twitter, on voit une partie de l'équipe rassemblée devant un écran géant pendant le match. Et quand l'Islande bat l'Angleterre, leur réaction est sans appel : les joueurs hurlent de joie. Plus tard, ils ont précisé qu'ils ne "se moquaient pas des Anglais", mais qu'ils aimaient les outsiders.

Aaron Ramsey and the rest of the Wales team celebrating England crashing out of #EURO2016 tonight.. pic.twitter.com/ORJMY1zUqp — 90thMin (@90thMin) 27 juin 2016

Par contre les internautes ne se sont pas privés de commenter la défaite de l'Angleterre. Ils ont été sans pitié, comme ce twittos qui a posté une vidéo très drôle. C'est un petit pingouin qui s'avance à vive allure vers un homme sur la banquise. Et apeuré, l'homme recule, titube et trébuche honteusement. La légende vient achever la séquence : "Angleterre versus Islande".