VIDÉO - David Pujadas s'énerve en plein direct sur le 20h de France 2

publié le 30/05/2016 à 21:44

Les aléas du direct semblent encore rattraper David Pujadas. Pourtant aux commandes du 20h de France 2 depuis bientôt 15 ans, l'animateur s'est laissé surprendre ce lundi 30 mai. Pensant être hors-antenne, il s'est adressé à un collègue en régie, quelque peu énervé. À la fin d'un reportage, de retour en plateau, on entend distinctement le journaliste s'emporter : "Non, je suis très calme. Je te dis juste : tu m'informes, tu…".



Impossible de savoir ce qui a provoqué cette colère, ni quelle sera la fin de la phrase puisque David Pujadas réalise rapidement qu'il est en direct. Habitué à gérer le direct, le journaliste, aucunement perturbé a repris le cours normal de son journal, lançant un nouveau sujet, comme si rien tout était normal. C'était sans compter sur les téléspectateurs qui ne se sont pas gênés pour enregistrer le moment et le diffuser sur Twitter.

Quand Pujadas s'énerve et que, oups, le micro est resté ouvert #France2 pic.twitter.com/NMMTlD95z1 — Grégory Leclerc (@GregLeclerc) 30 mai 2016

Quand David Pujadas est très "calme" en oubliant le direct ¿¿¿ #france2 #jt pic.twitter.com/ZCEi8615oj — Nawel Hadjaf (@NawFootballeuse) 30 mai 2016