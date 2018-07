publié le 29/09/2017 à 13:26

Cyril Hanouna assure ne pas avoir pris la défense du groupe Lidl après Cash Investigation parce qu'il y aurait un lien entre le groupe de grande distribution et son émission. Dans une séquence diffusée le lendemain de l'émission d'investigation d'Élise Lucet, Cyril Hanouna avait jugé la démarche de France 2 "un petit peu abusé".



Selon l'animateur de C8, mettre en danger l'entreprises en dénonçant les conditions de travail pourrait avoir des effets pervers sur l'emploi des salariés. "Il y a plein de gens qui font leurs courses chez Lidl. Mine de rien, c'est moins cher que ce que font les autres, avait-il expliqué. C'est aussi mettre en danger plein de gens qui peuvent se retrouver au chômage si demain Lidl ferme. Moi je trouve que ça... franchement... c'est un petit peu abusé".

Le lendemain, après la polémique lancée sur les réseaux sociaux, Cyril Hanouna a voulu s'expliquer (à 24" dans la vidéo ci-dessous). "Je ne savais même pas qu'ils étaient partenaires de l'émission. Ils ne sont pas du tout partenaires de l'émission", a-t-il d'abord assuré. Et je n'ai pas pris la défense de Lidl. On a envie que tout le monde soit bien dans son travail et ait des conditions correctes. Mais forcément, on a toujours peur si des gens se retrouvent au chômage et qu'à cause de reportages."

Les internautes avait cependant exhumé des archives une séquence dans laquelle Lidl offrait, en partenariat avec Touche pas à mon poste" un an de course à un téléspectateur de l'émission dans le besoin.



"L'année dernière, et j'avais complètement oublié, Lidl avait fait preuve d'une grande générosité, ils avaient offert un an de courses à Fabrice", a reconnu Cyril Hanouna. "C'était l'année dernière, je ne me rappelais plus du tout que c'était Lidl. En tout cas, ça a fait avancer les choses, il y a des salariés qui vont avoir des meilleures conditions de travail, donc on ne peut dire que bravo", a-t-il conclu.