Un auditeur chante avec les Grosses Têtes

publié le 30/03/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui même chez elle, tape trois coups avant d'ouvrir ses rideaux…Chantal Ladesou



Une Grosse Tête qui a lancé une opération "escargot tout chaud" dans toutes les bonnes librairies…Isabelle Mergault



Une Grosse Tête d'une magnitude de 9 sur l'échelle des répliques qui tuent… Laurent Baffie



Une Grosse Tête meilleure sur les bonnes excuses que sur les bonnes réponses…Titoff



Une Grosse Tête qui crie tellement "Oh oui" à la radio qu'elle ne sait plus quoi dire dans l'intimité… Caroline Diament

Une Grosse Tête avec qui ce ne sont pas les jours qui rallongent mais les apéros…Jean-Jacques Peroni



