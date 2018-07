publié le 26/04/2017 à 18:26

Les brigades des chefs Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Sarran reprennent du service. M6 propose mercredi 26 avril une soirée Top Chef exceptionnelle, intitulée comme la saison 8 qui vient de s'achever, Le Choc des brigades. Pour l'occasion et pour la première fois, 12 candidats que l'on a pu découvrir lors de l'édition 2017 seront de retour pour s'affronter, en direct, au cours de trois épreuves inédites.



La saison 8 de Top Chef s'est achevée mercredi 19 avril dernier. C'est Jérémie qui a décroché le titre, venant ainsi s'ajouter à la liste des sept lauréats du concours culinaire de M6. 14 semaines de compétition qui ont offert nombre de surprises et de rebondissements pour les 15 candidats de départ qui se sont affrontés. Ces derniers étaient d'ailleurs divisés en trois brigades, chacune sous la direction d'un Chef, Philippe Etchebest, Hélène Darroze ou Michel Sarran.

Les cuisiniers qualifiés lors de la première émission, celle qui constituait les équipes, sont de retour lors d'une ultime soirée, Top Chef : le choc des brigades, présentée par Stéphane Rotenberg et diffusée en direct sur M6, ce mercredi 26 avril. L'occasion de retrouver une dernière fois les candidats qui avaient séduit - ou non - les fidèles du programme.

"Top Chef : le choc des brigades", mercredi 26 avril sur M6

Changement de recette

D'ordinaire, l'ultime soirée de Top Chef voyait le gagnant de la saison à peine achevée, à celui de l'édition précédente. Ce prime, appelé Le Choc des Champions, est donc cette année remplacé par Le Choc des Brigades. "Dans la saison 8, il y a eu une bonne énergie entre les chefs et les candidats, nous avons donc décidé de continuer sur cette lancée", justifie Jérémie Fazel, directeur de programme chez Studio 89, dans une interview accordée au Figaro.



Les 12 candidats des brigades seront donc de retour. La soirée sera divisée en trois épreuves (entrée, plat, dessert), chacune voyant deux cuisiniers de chaque équipe se défier. Ils devront tenter de se démarquer en revisitant des plats du quotidien, avocat et crevettes pour l’entrée, pâtes à la carbonara en plat et banana split en dessert. Le tout sera jugé par Jean-François Piège, le chef missionné pour chaque épreuve de la dernière chance qui achevaient chaque semaine de compétition cette saison. Pour le visuel, c'est le public qui donnera son verdict.

Une soirée au profit d'associations

Les candidats des trois brigades seront au complet lors de cette soirée exceptionnelle. Trois brigades qui s'affronteront donc, épaulés par Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Sarran. Ils n'auront qu'un objectif, décrocher la victoire en réalisant un meilleur plat que leurs adversaires.





Remporter cette soirée sera d'autant plus important que chaque brigade représente une association. Ainsi, les 10.000 euros promis au gagnant seront reversés à la cause défendue par la brigade victorieuse. Hélène Darroze représente La Bonne Étoile, qu'elle a fondée avec Laeticia Hallyday, Michel Sarran se bat pour Autisme 31 et Philippe Etchebest défend l'association Pompiers solidaires, d'après les informations du Figaro. Ça va chauffer en cuisine.