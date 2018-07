On refait le monde

Côté épreuves, si les traditionnels challenges de la "boîte noire" ou encore la "guerre des restos" seront de retour, on note quelques nouveautés, comme celle qui consistera à réaliser un véritable show culinaire ou encore celle où les candidats auront à cuisiner les péchés mignons des chefs en version gastronomique. Et pour le 100e épisode, d'autres épreuves spéciales vont se dérouler avec en jurés pas moins de 100 des Meilleurs Ouvriers de France . Autant de nouveautés qui promettent une saison haletante. Découvrez les premières minutes de l'émission qui sera diffusée le mercredi 31 janvier sur M6 :

Après le succès de la saison dernière , les chefs repartent donc dans une nouvelle guerre des brigades avec pas moins de quinze nouveaux candidats . Âgés de 22 à 36 ans, ils vont s'affronter dans plusieurs épreuves et devront se démarquer dès la première semaine pour convaincre les chefs de les intégrer dans leur brigade. Seulement douze d'entre eux pourront poursuivre le concours dans l'équipe de Hélène Darroze , Philippe Etchebest et Michel Sarran .

Les jurés ont fait appel à des grands noms de la gastronomie française, à savoir Yannick Alléno , Cédric Grollet , Marc Veyra , Christian Le Squer et Joël Robuchon , qui n'est autre que le chef le plus étoilé au monde avec 32 étoiles à son actif. Ce sera la toute première fois que ce grand chef participera au concours de l'excellence culinaire d' M6 .

La guerre des brigades va reprendre du service. Dès le mercredi 31 janvier, Top Chef, l'une des émissions phares de M6, va débarquer à raison d'un épisode par semaine. Cette nouvelle saison, la neuvième, sera celle de la diffusion du 100e épisode, ce qui donnera lieu à un épisode spécial. Si Jean-François Piège , Michel Sarran , Hélène Darroze et Philippe Etchebest rempilent en tant que jurés en cuisine, ce nouveau volet de l'aventure Top Chef va être l'occasion de quelques nouveautés, mais surtout l'heure pour Hélène Darroze et Philippe Etchebest de prendre leur revanche sur Michel Sarran qui a vu l'un des candidats de sa brigade l'emporter l'année dernière.

ÉCLAIRAGE - Le concours culinaire reprend à partir du mercredi 31 janvier sur M6 pour une neuvième saison avec au menu : de nouvelles épreuves, des jurés plus exigeants que jamais et les plus grands noms de la gastronomie française.

