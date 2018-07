publié le 31/01/2017 à 18:15

Fin du suspense pour les fans de The Voice. Après de nombreuses rumeurs, TF1 a enfin dévoilé la date de diffusion pour la saison 6 du télé-crochet. Ce sera le samedi 18 février à 20h55, en compagnie des coachs Zazie, Mika, Florent Pagny et pour la première fois Matt Pokora, qui remplace Garou. Il y a quelque jours, une bande-annonce cinématographique et le making of de cette 6e saison avaient été dévoilés, comme chaque année. Les jurés entrent alors dans l'arène, vêtus de toges et de couronnes de lauriers.



Les téléspectateurs vont donc pouvoir retrouver l'émission phare de TF1 dans moins de deux semaines. Cette 6e saison garde la même recette que les éditions précédents, si ce n'est le nouveau coach Matt Pokora et un changement de règles pour les battles. Un coach pourra alors voler le talent d'un autre coach à tout moment lors de cette étape.

Les coachs #TheVoice vous attendent le samedi 18 février à 20h55 sur @TF1 ¿ https://t.co/slexawnvyR pic.twitter.com/PUozxUSeIT — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) 31 janvier 2017

Plus encore, cette saison permettra à La génération The Voice, c'est-à-dire, les jeunes de moins de 20 ans qui ont grandi avec le show, de se mesurer aux talents de cette année. Ces derniers seront toujours auditionnés à l’aveugle. Rendez-vous le 18 février à 20h55 pour découvrir cette nouvelle saison.