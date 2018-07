publié le 27/08/2016 à 22:14

Le lancement de la troisième saison de The Voice Kids a débuté ce samedi 27 août. Le challenge pour cette nouvelle promotion de jeunes talents ? Convaincre un jury exigeant composé d'un trio de choc : Jenifer, Patrick Fiori et Matt Pokora. Lors de ces premières auditions à l'aveugle, les jurés mais aussi les internautes ont été conquis par l'adorable Lou, 11 ans. Charismatique, la jeune chanteuse a repris Carmen de Stromae avec une maîtrise remarquable pour son jeune âge.



Dès les premières notes de la chanson, les trois membres du jury se retournent tour à tour. "Quelle présence tu as ! C'est incroyable !" s'est exclamé Matt Pokora. "Tu as de l'audace mademoiselle, c'est très courageux" a poursuivit Jenifer, bluffée par la prestation de la petite diva. Une véritable surenchère s'ensuit pour tenter de convaincre Lou de choisir tel ou tel coach. C'est finalement Jenifer que la petite fille fini par désigner. Une belle entrée en matière pour cette nouvelle saison.





OMG Lou elle a tout déchiré ce soir dans @TheVoice_TF1 #thevoicekids — Marzon ¿ (@Sailor_Marzon) 27 août 2016

#TheVoiceKids @Tf1 Epatante la petite Lou : la même gueule que Madonna jeune, un aplomb incroyable et une sacrée présence ! Elle ira loin — Jacques Metgès (@Jacques_Metges) 27 août 2016