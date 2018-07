publié le 29/06/2017 à 10:35

L'annulation de la tournée de The Voice n'a pas attristé uniquement les fans du télé-crochet. Mardi 27 juin, le grand vainqueur de la sixième saison Lisandro Cuxi a exprimé sur les réseaux sociaux sa déception, après avoir appris que la série de concerts entamée le 18 juin à Rennes ne se poursuivrait pas, faute de remplissage.



Le Cannois de 17 ans, qui participait à cette tournée aux côtés de Vincent Vinel, Lucie, Nicola Cavallaro, Audrey, Matthieu, Shaby et Ann-Shirley, s'est emparé de son compte Facebook pour partager sa tristesse avec les internautes : "j'ai appris hier soir que la tournée The Voice est interrompue parce que les producteurs ne s'en sortent pas. Je suis triste pour eux, car ils nous avaient permis de faire un beau spectacle de qualité et comme on s'entend tous bien, on s'éclatait vraiment et ça se ressentait même sur scène. Mais la loi financière étant prioritaire, ils sont obligés d'arrêter."

Le protégé de Matt Pokora a cependant tenu à rassurer ses fans fidèles en annonçant qu'il allait préparer son premier album, "qui me permettra, je l'espère, de venir vous voir au plus vite grâce à mes propres concerts !" Suite à ce message, de nombreux commentaires ont fusé en soutien aux talents, qui se sont battus pour faire partie de cette tournée.