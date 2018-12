"The Brige", le nouveau jeu d'aventure d'M6 arrive en janvier 2019

publié le 12/12/2018 à 19:20

C'est le jeu à ne pas manquer en janvier 2019. The Bridge, est le nouveau programme sur lequel la chaîne M6 a parié. Présenté par Stéphane Rotenberg - déjà aux commandes de Pékin Express - ce jeu d'aventure permettra à un(e) seul(e) vainqueur de remporter la somme de 150.000 euros.



C'est dans un décor exceptionnel, celui de la Patagonie, que les seize participants (8 hommes et 8 femmes) devront se surpasser au travers de plusieurs défis. Sur une île isolée au milieu d'un lac, se trouve un trésor d'une valeur de 150.000 euros. Celui-ci pèse plus de cent kilos.

Leur seul moyen de le ramener : construire un gigantesque pont de 300 mètres de long. Ainsi, à la force de leurs bras, les candidats vont devoir découper, scier, et assembler plusieurs morceaux de bois. Ils vont avoir 17 jours et pas un seul de plus pour parvenir à leur objectif.

Des épreuves physiques attendent les candidats

Diverses épreuves physiques leur seront proposées afin de réunir un maximum de tronçons de pont déjà fabriqués leur permettant d'atteindre l'île mais surtout le trésor. Tout comme dans Koh-Lanta, chaque semaine un candidat, jugé le moins performant, sera éliminé. Si le petit groupe parvient à construire le pont, seule une personne sera désignée comme le ou la grand(e) gagnant(e) du jeu.

Ce dernier aura alors un choix crucial à faire : partager le trésor avec ses coéquipiers ou bien le garder pour lui. Stratagèmes, complots, alliances et trahisons, The Bridge ne manquera pas de vous divertir. Le programme sera diffusé en première partie de soirée dès le 3 janvier 2019 sur M6.