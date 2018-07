Survivants dans la Curiosité

publié le 30/01/2017 à 18:04

Des histoires de survivants

Seriez-vous prêt à dévorer votre camarade ou à vous couper le bras avec un canif pour survivre ?

Certains l'ont fait pour échapper à la mort dans les conditions les plus extrêmes … Ces destins vous sont racontés par l'aventurier, écrivain, photographe Eric Milet.

Eric Milet est l'auteur de Survivre : témoignages publié chez Omnibus

Survivre

Les impostures de Marco Polo

Les aventuriers des mers, ceux d’hier et d'aujourd’hui, ce sont des personnages qui nous passionnent...l'un des plus célèbre est Marco Polo, mais si Marco Polo était tout bonnement un imposteur ?

C'est la question que s'est posé Jean-Marie Bretagne dans son article Marco Polo, un imposteur ? à lire dans le magazine ça m’intéresse, en partenariat avec RTL et Nala Aloudat commissaire de l'exposition Aventuriers des mers qui se tient jusqu’au 26 février à l’Institut du Monde Arabe.



ça m'intéresse février 2017

à voir, l'exposition Aventuriers des mers qui se tient à l’Institut du Monde Arabe à Paris jusqu’au 26 février.

Aventuriers des mers

Marie Meyer l'amour caché de Kennedy

C’est une date que personne n’a oublié, le 22 novembre 1963, JFK est assassiné à Dallas…un demi-siècle plus tard, on ne sait toujours pas qui a commandité ce meurtre politique, l’histoire d’une femme peut éclairer ce mystère, elle s’appelait Mary Meyer et notre invité, le journaliste Jean Lesieur, a enquêté sur celle qui fût pendant 4 ans l’amour caché du Président américain.

Jean Lesieur publie Un meurtre à Georgetown aux éditions l’Artilleur.

Un meurtre à Georgetown