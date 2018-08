Stéphane Plaza : l'ami du petit déjeuner

publié le 29/08/2018 à 18:05

Les Grosses Têtes sont de retour et ont fait leur rentrée hier sur l'antenne de RTL.Aujourd'hui, mercredi 29 août 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau du Grand Studio.





Une Grosse Tête qui, tous les lundis soirs, fait monter les audiences et tout le reste : Karine Le Marchand.

Une Grosse Tête qui à l’âme d’un agriculteur, il sème des vannes et récolte des rires : Laurent Baffie.

Une Grosse Tête qui aimerait bien que Karine lui trouve un bel ostréiculteur hétéro du côté de La Rochelle : Valérie Mairesse.



Une Grosse Tête qui préfère le chant du rock au chant du coq : Philippe Manœuvre.



Une Grosse Tête qui à la campagne complexerait les guêpes avec sa taille : Arielle Dombasle.



Une Grosse Tête pour qui l’amour est dans l’immobilier et à partir du 12 septembre, dans le cinéma : Stéphane Plaza.

Les Grosses Têtes du mercredi 29 août Crédit : Kervin Portelli

