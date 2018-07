Stéphane Plaza enchaîne les gaffes aux Grosses Têtes

publié le 28/11/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :









Une Grosse Tête déçu de ne pas avoir été demandé en mariage par le Prince Harry.

… Caroline Diament



Une Grosse tête qu'on dit plus efficace que n'importe quel engrais pour faire monter les poireaux.

… Karine Le Marchand



Une Grosse Tête dont on peut dire depuis le temps qu'il est à Paris, qu'il est la Jane Birkin du Nord.

… JeanFi Janssens



Une Grosse Tête qui va bientôt finir mascotte pour un fabricant de pneus.

… Bernard Mabille



Une Grosse Tête qui comme le PSG dans le championnat tue le suspense sur les bonnes réponses.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête devient un héros de BD… le Gaston Lagaffe de l'immobilier.

… Stéphane Plaza

Stéphane Plaza dans Les Grosses Têtes Crédit : Christophe Guibbaud/ Sipapress pour RTL

