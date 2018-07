Stéphane Bern lève le voile sur ses projets à la rentrée sur France 2

publié le 29/06/2017 à 19:01

Rentrée chargée en perspective pour Stéphane Bern. L'animateur a récemment levé le voile sur les projets qui vont rythmer sa prochaine année médiatique et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont nombreux.



Outre son émission Secrets d'histoire, qu'il présente depuis maintenant dix ans sur France 2 et qui va se poursuivre, Stéphane Bern va être aux commandes de deux nouveaux rendez-vous. Au départ pressenti pour animer une émission quotidienne dédiée à la brocante, il a finalement refusé. C'est Sophie Davant, connue pour avoir présenté Toute une histoire sur la chaîne et plus récemment joker de Frédéric Lopez dans Mille et une vies, qui en a hérité. Si l'animateur-vedette garde une place de choix dans la grille de France 2, il va également entamer dès la fin du mois d'août une nouvelle saison pour son émission culturelle À la bonne heure sur RTL.

Les décisions autour de ses futurs projets au sein de la Deux ont été largement commentées dans la presse. "Bras de fer", "Conflit"... les termes pour qualifier les négociations entre l'animateur et la direction de la chaîne ne manquaient pas de souligner d'éventuelles tensions. "Pour le moment tout se passe bien, a assuré Stéphane Bern au micro de RTL. Contrairement à tout ce qu'on a raconté, il n'y a ni conflit, ni bras de fer. Tout se passe très bien avec la direction de France 2. Je crois qu'ils ont plutôt envie de me mettre en valeur, de me protéger. Je préfère penser que 'Qui trop embrasse, mal étreint'. Je veux faire moins de choses mais le faire mieux".

Une émission de divertissement

Point de quotidienne donc mais bien une hebdo pour Stéphane Bern. Récemment, l'animateur en a dit plus sur ses projets d'émissions à la rentrée. Il va donc présenter une émission de divertissement baptisée provisoirement Code promo qui devrait être programmée chaque dimanche après-midi sur France 2, probablement entre Les Enfants de la télé et Stade 2. Une émission où Stéphane Bern sera entouré d'une bande d'humoristes et qui sera produite par Catherine Barma, l'indétrônable productrice du talk-show de Laurent Ruquier, On n'est pas couché.



"C'est une émission plutôt d'humour (...) car nous allons expliquer à nos invités comment il leur faut travailler davantage leur promo, que ce soit pour vendre un film ou un livre. Avec une bande d'humoristes, nous allons prendre à rebrousse-poil ceux qui viennent en promo", a détaillé Stéphane Bern à TV Magazine. L'animateur a lui même souligné le fait que ce divertissement pourrait s'apparenter à des émissions qu'il a déjà présenté comme Le Fou du roi ou encore 20H10 Pétantes. Code promo devrait démarrer au mieux à la fin du mois de septembre.

Un duo avec Lorant Deutsch

En plus de ce nouveau rendez-vous placé sous le signe de l'humour, Stéphane Bern va proposer une émission inédite davantage axée sur le patrimoine et l'histoire aux côtés de Lorant Deutsch. Un programme intitulé Suivez le guide, diffusé en prime time, et qu'il aime à définir comme un road movie : "Nous allons nous livrer à des sortes de battles, le but étant de voir lequel va le plus impressionner l’autre, lequel va montrer les choses les plus insolites dans une ville, une rue, un lieu choisi (...) On va également reconstituer et redonner vie et couleurs grâce à la 3D et à la réalité virtuelle à de grands lieux historiques. Ce sera magique", a confié Bern à TV Magazine.



L'émission n'arrivera pas en septembre mais bien plus tard. Les tournages sont prévus aux mois de septembre et octobre pour une diffusion à la fin de l'année. Il faudra donc faire preuve de patience avant de pouvoir juger le duo.

Stéphane Bern au Carnaval de Rio

Outre cette rentrée riche en projets, Bern va accompagner les téléspectateurs de France 2 une belle partie de l'été en proposant sept émissions inédites de son rendez-vous incontournable Secrets d'histoire qui va faire la part belle aux personnages féminins romanesques. À l'instar du premier épisode, diffusé jeudi 29 juin, consacré à la reine Margot.



Stéphane Bern va également proposer un inédit d'Un soir de fête, diffusé selon lui "au cœur de l'été", où l'on pourra se délecter des prouesses de l'animateur en immersion dans le carnaval de Rio. Enfin, pour le 14 juillet, il va proposer des reportages pendant le défilé, avant de présenter Le Grand concert au Champs de Mars.