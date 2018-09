Steevy dans une forme olympique

publié le 13/09/2018 à 18:18

Les Grosses Têtes sont de retour !Aujourd'hui, jeudi 13 septembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui séduit les diffuseurs en radio comme en parfumerie : Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête qui reste belge mais qui est quand même championne du monde de l’info : Christine Ockrent.

Une Grosse Tête qui n’est pas un ami du président mais qui pourrait être nommé Consul du Mans en France : Steevy Boulay.



Une Grosse Tête grâce à qui, comme lui à partir d’aujourd’hui, vous pourrez répondre à tout en lisant son livre "Ca alors !" : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui contrairement à la Corée du Nord ne peut pas fêter les 70 ans de son régime : Bernard Mabille.



Une Grosse Tête qui fait toutes les attractions quand il va à la foire au vin : Jean-Jacques Peroni.

Les Grosses Têtes du jeudi 13 septembre 2018 Crédit : Kervin Portelli

