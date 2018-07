"Star Wars 8" : les princes William et Harry seraient au casting

publié le 27/04/2016 à 11:59

Quand la royauté décide de rejoindre les étoiles, cela se fait dans l'un des films les plus attendus de 2017 : Star Wars 8. Selon le tabloïd The Daily Mail, les princes Harry et William apparaîtront au générique de la suite des aventures de Rey et Finn. Les frères britanniques auraient profité de leur visite du tournage du film, un peu plus tôt en avril, pour faire office de figurants, dissimulés dans un costume de Stormtrooper.



Pour ne pas attirer l'attention, l'équipe a fait croire que les princes William et Harry allaient déjeuner. "Les princes se sont habillés en Stormtrooper et ont filmé une scène dans laquelle Rey et Finn infiltrent une base secrète. Les personnages rebelles sont dans un ascenseur avec le personnage joué par Benicio Del Toro, lorsqu'un groupe de personnage de Stormtrooper entrent, et deux d'entre eux sont Harry et William", affirme une source anonyme au Daily Mail. "Tout le monde, à part le réalisateur, la producteur et les membres essentiels de l'équipe, a été congédié du plateau, pour que ses royautés puissent filmer leur scène en secret", précise The Daily Mail.

Si la scène est gardée au montage final, il sera de toute façon impossible de les reconnaître, vu que les soldats blancs portent des casques. Mais leur nom devrait figurer au générique de fin.