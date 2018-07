publié le 21/04/2018 à 09:10

La naissance du troisième "Royal Baby" est imminente. Autour de l'hôpital St Mary, dans le quartier Paddington, au nord de Londres, c'est l'effervescence depuis quelques jours. C'est là que Kate Middleton devrait accoucher avant la fin du mois d'avril.



On ne connaît pas encore le sexe du futur bébé, mais comme son frère George et sa sœur Charlotte, le troisième enfant du Duc et de la Duchesse de Cambridge intégrera l'ordre d'accession au trône. Il deviendra le cinquième héritier de la Couronne.



Le prochain successeur à la reine Elizabeth II est son fils, le prince Charles, grand-père du futur "Royal Baby". Viennent ensuite le prince William, son fils George et sa fille Charlotte. Le prochain sur la liste sera donc le bébé qui naîtra dans quelques jours. Il prendra la place de son oncle, le prince Harry, qui occupera désormais la sixième place.



Primogéniture sans distinction de sexe

Depuis 2013, les règles de la lignée de la famille royale ont évoluées. L'Acte de succession à la Couronne indique que la préférence masculine est abolie. Cela signifie que même si le "Royal Baby" numéro 3 est un garçon, il ne passera pas devant sa grande sœur Charlotte, qui fêtera ses 3 ans au mois de mai.

Dans la monarchie britannique, c'est la primogéniture qui l'emporte. À la disparition du souverain, ce sont les descendants directs de l'aîné qui lui succèdent jusqu'à l'épuisement de sa lignée. Après Charles, ce sera donc au tour de William et ses enfants d'accéder au trône, et non pas son frère Harry, qui va se marier le 19 mai prochain.



En Angleterre, la naissance du troisième "Royal Baby" est un événement attendu depuis plusieurs mois. Les spéculations sur son sexe et son prénom vont bon train. Certains espèrent sur une naissance le 23 avril... le jour de la Saint-George.