Rencontre au sommet entre Oivier de Kersauson et Arielle Dombasle

Best of 28.07.17

publié le 28/07/2017 à 18:00

Rencontre entre Arielle Dombasle et Olivier de Kersauson, Jeanfi la rassure, il l'a rencontré la veille et le trouve juste un peu vif. Arielle est en terrain connu, elle a déjà fait du bateau, sa cabine avait une baignoire. Et comme en plus elle répond à la première question elle se pavane devant Olivier de Kersauson qui imite Isabelle Mergault.

Pour Caroline Diament, le suppositoire évoque la rapidité.

Arielle Dombasle se trouve dans la même émission que Jean-Marie Bigard, il raconte des histoires, elle n'a jamais rien entendu de plus grossier.

Pierre Bénichou raconte la manière dont il a passé le permis de conduire à Oran, il vaut mieux ne pas le croiser.

Et quelques autres surprises avec les meilleurs moments de la saison des Grosses Têtes. Les Grosses Têtes se sont mis à l'heure des vacances

Olivier de Kersauson imite Isabelle Mergault Crédit : dailymotion