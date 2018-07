Recherche et Django Reinhardt dans La Curiosité

publié le 30/04/2017 à 12:00

Les chercheurs du dimanche

Vous faites peut-être partie de ceux qui observent les étoiles, qui analysent la température extérieure ou qui font attention à tout ce qu’ils mangent. Et bien sachez que ces petites habitudes peuvent aider la recherche.

Comme il y a les bricoleurs du dimanche, les jardiniers du dimanche et… les chercheurs du dimanche, on part à leur rencontre avec Julien Solonel journaliste pour Le Parisien Magazine/Aujourd’hui en France.



Django Reinhardt

à l’occasion de la sortie du film Django, mercredi dernier au cinéma, nous vous faisons découvrir la folle vie d'un homme dont le nom sonne comme un accord magique, une promesse de notes de guitare qui s’envolent, de plus en plus rapides ! On vous raconte le grand destin de Django Reinhardt avec Noël Balen.

Noël Balen est l'auteur de la biographie Django, le génie vagabond parue aux éditions du Rocher



Django, le génie vagabond

> Django - Bande-annonce officielle HD

