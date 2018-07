publié le 30/12/2016 à 17:00

Il est le plus jeune gagnant de Top Chef. En remportant l'édition 2015 du concours culinaire de M6 à seulement 19 ans, Xavier Koenig s'est imposé comme un jeune prodige de la cuisine. Il était le premier apprenti à intégrer le concours après avoir remporté Objectif Top Chef en 2014. Deux ans après son parcours royal, où en est Xavier Koenig ?



Contrairement à d'autres gagnants phares de l'émission, Xavier Koenig est resté très discret sur son parcours et assez éloigné des médias. À 19 ans, sa soudaine notoriété a été un petit peu difficile à gérer et il a préféré prendre une pause. Alors qu'il travaillait comme commis de cuisine à l'Auberge Saint-Laurent en Alsace, il décide de quitter l'établissement en août 2015, soit cinq mois après sa victoire face à Kévin d'Andréa. Il confiait à Télé Star en novembre 2015 : "Depuis ma victoire dans Top Chef, les réservations se sont envolées, on a bossé comme des malades. J'avais besoin de repos".

Un bref passage en tant que chef

Après son départ de l'Auberge Saint-Laurent, Xavier Koenig monte son auto-entreprise avec sa compagne. Pendant quelques mois, il fait des démonstrations culinaires et donne des cours de cuisine un peu partout en France. Il confie alors à Télé Loisirs son envie de retourner en cuisine "parce que ça manque un peu".

En avril 2016, Xavier Koenig annonce sur sa page Facebook qu'il travaille comme chef au restaurant Les Terrasses, au Domaine du Lac à Guebwiller en Alsace. En juillet il explique qu'il a quitté l'établissement, pour une raison qu'il a confié à RTL.fr : "J'ai quitté mon poste au Domaine du Lac car je ne pouvais pas faire la cuisine que je voulais, j'ai une certaine exigence sur la qualité des produits que je travaille".

Un site de e-commerce

En novembre dernier, Xavier Koenig lance son nouveau projet, un site de recettes et de e-commerce. Il y propose à la vente des ustensiles de cuisine, des épices mais aussi certaines de ses réalisations, du foie gras et différents chutney. Il met également à disposition des leçons de cuisine sur les découpes et les fonds. Un projet qui "est vraiment là pour partager ma passion avec les internautes, j'ai pu remarquer que le matériel de qualité professionnelle ne se trouvait pas facilement".



En parallèle de son site, Xavier Koenig vend ses produits dans des événements et propose des démonstrations de cuisine. Il avoue avoir d'autres projets dans les prochains mois, comme "des cours de cuisine, une activité de traiteur" et la volonté de "faire évoluer le site internet car je crois aux nouvelles technologies. Il me permet de partager avec le plus grand nombre". Pour l'instant, il ne cherche pas de place de chef dans un restaurant.