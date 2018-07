Punks dans La Curiosité

publié le 29/08/2016 à 18:28

Première partie : Les punks

C’était il y a 40 ans, le premier et unique album des sex pistols sortait dans les bacs…novembre 1976, considéré comme l’année zéro de l’épopée punk. D’où venait ce mouvement de révolte ? Que reste-t-il des punks aujourd’hui ? On répond à ces questions avec Pierre Delannoy.

Pierre Delannoy est journaliste, anthropologue de formation et publie en partenariat avec RTL, un article sur les Punks dans le magazine Ca m’intéresse Histoire.

ça m'intéresse histoire septembre 2016

Deuxième partie : 100 chiens héroïques

Vendredi dernier on célébrait la journée mondiale du chien… pour nous l’occasion de poser mille questions de curieux sur le « meilleur ami » de l’homme !

Avec Dorica Lucaci vous publiez 100 Chiens qui ont fait l’Histoire aux Editions de l’Opportun.



100 chiens qui ont fait l'histoire

Troisième partie : Les Présidents Américains

Dans un peu plus de deux mois, le 8 novembre, les américains vont choisir leur président, ou pour la première fois leur présidente…Ce sera le 45ème titulaire du poste, et on en profite pour vous découvrir les figures mythiques qui se sont succédées à la maison blanche avec Georges Ayache.

Georges Ayache, spécialiste des relations internationales, ancien diplomate,est l'auteur du livre Les Présidents Américainschez Plon.

Les Présidents des Etats-Unis

