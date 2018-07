publié le 04/07/2018 à 19:11

On signale ce soir sur France 3, Fauteuils d'orchestre. Une émission présentée par Anne Sinclair, depuis le Festival d'Art lyrique d'Aix-en-Provence, dont nous a déjà parlé Charlotte Latour et qui pour la première fois est tournée en extérieur.



La chaîne France 5 diffuse quant à elle, Une vie de chiot, un programme bourré d'informations sur l’apprentissage de la vie des animaux. On apprend par exemple que les dalmatiens ont des griffes comme des crampons pour courir sur toutes les surfaces, que les dogues de Bordeaux sont arrivés en France au cinquième siècle avec les barbares et qu'un caniche chiot doit courir dix minutes maximum par jour pour cause d'articulations fragiles.

En face, M6 diffuse les enquêtes d'été de Zone interdite, avec notamment les croisières à thème. On apprend par exemple que, les croisiéristes proposent aux touristes d'allier passion musicale et passion de l'eau, afin de booster leur fréquentation. On suit tout du long du reportage, l'embarquement en Floride d'Hélène et Marc, sur un bateau de soixante-dix milles tonnes.

Et enfin, W9, propose une soirée musicale avec Les 20 duos préférés des Français dans laquelle on nous fait savoir qu'un sondage national donne à la 20ème place, Maurane et LaraFabian, tandis qu'à la première on y retrouve Jean-Jacques Goldman et Michael Jones. Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix pour ce soir.