publié le 05/11/2018 à 18:07

Pour cette soirée du 5 novembre 2018, France 2 vous plonge au cœur du 18ème siècle avec sa série historique Victor Hugo, ennemi d'état. Celle-ci met en lumière les années politiques du célèbre écrivain parisien.



On le suit de 1848 à 1852, où il soutient d'abord la royauté, avant d'évoluer vers la République pure et dure, un peu déçu de ne pas avoir obtenu de portefeuille. En 1848, il croule sous les honneurs et les maîtresses, lance un journal et délaisse l'écriture d'un roman que son éditeur attend, d'où la gêne de son secrétaire.

La fiction est très réussie. Pas sûr que ce rythme un peu lent accroche ceux pour qui Victor Hugo c'est surtout un nom de place ou de boulevard. Ceux-là préfèreront le bon téléfilm Le jour où j'ai brûlé mon cœur, librement adapté de l'histoire de Jonathan Destin, cet ado si malmené par les autres élèves qu'il s'était immolé par le feu. Un téléfilm bien construit sur un enfant détruit.

La chaîne M6 propose quant à elle un nouvel épisode de son émission de rencontre, L'Amour est dans le pré. Vincent, Aude, Émeric, Daniel et Jean-Claude poursuivent leur aventure sentimentale avec leurs prétendants et prétendantes.