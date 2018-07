publié le 25/04/2018 à 18:21

Pour cette soirée du mercredi 25 avril, les fins gourmets ont rendez-vous avec la finale de Top Chef sur M6. Après 12 semaines de compétition, c'est l'heure de l'ultime affrontement pour Camille et Victor, les deux finalistes. On assiste ce soir à la finale la plus haletante du programme. C'est chaud, très chaud et pas seulement à cause des fourneaux !



Cette finale oppose en effet deux amis de la même brigade. Des camarades surdoués : l'un est plutôt technicien tandis que l'autre est surtout magicien. Mais le pire, c'est qu'ils appartenaient à la brigade de Philippe Etchebest, qui ne peut épauler qu'un seul finaliste, l'autre étant soutenu par les autres chefs Michel Sarran, Hélène Darroze et Jean-François Piège. Enfin, les finalistes auront pour commis leurs anciens adversaires. Ensemble, ils devront cuisiner en dix heures un menu complet (entrée-plat de résistance-dessert) pour 100 personnes.



Autre événement à la télévision ce soir : le retour de La carte aux trésors sur France 3. Diffusé de 1996 à 2009, ce jeu d'aventures présenté successivement par Sylvain Augier, Marc Bessou et Nathalie Simon permettait de découvrir le patrimoine de notre pays. Un savant mélange d'épreuves d'intelligence et d'endurance, revisité dans une nouvelle version animée par Cyril Féraud.