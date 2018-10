publié le 26/10/2018 à 18:00

Pour cette soirée du 26 octobre 2018, TF1 diffuse un nouvel épisode de sa cinquième saison de The Voice Kids. Le jury est composé de Jenifer, Patrick Fiori, Amel Bent et Soprano. Ils écoutent des jeunes talents âgé(e)s de 6 à 15 ans. Le rappeur de 39 ans dit qu'ils chantent sans enjeu même s'il faut reconnaître qu'une vexation peut marquer un enfant.



"C'est bien d'avoir Amel parce qu'elle fait des castings et elle n'a jamais gagné. Donc, quand on parle avec les jeunes, on leur disait 'Amel est là, tu connais sa carrière, elle n'a jamais gagné un casting', et ça tu voyais dans les regards des petits 'Ah oui c'est vrai'", explique le chanteur. Ce soir vous pourrez découvrir Emma, âgée de 10 ans, elle fait partie de son équipe et chante merveilleusement bien.

En face, Canal + vous propose une soirée héroïque avec le film de super-héros Justice League. Batman, Wonder Woman, Flash et Superman sont tous réunis dans le film de Zack Snyder.