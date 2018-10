"The Voice Kids" saison 5 a démarré le 12 octobre 2018 sur TF1

publié le 19/10/2018 à 18:00

Pour cette soirée du 19 octobre 2018, TF1 diffuse un nouvel épisode de son émission musicale The Voice Kids. Les coachs, Amel Bent, Soprano, Jennifer et Patrick Fiori vont tout faire pour découvrir de jeunes talents, âgés de 6 à 15 ans. Ils devront se retourner s'ils ont un coup de cœur musical.



Aux commandes de cette cinquième saison, on retrouvera de nouveau Nikos Aliagas. L'animateur de TF1 sera accompagné de Karine Ferri, qui, comme à chaque édition, ira à la rencontre des parents des jeunes chanteurs dans les loges. Le programme est à suivre à partir de 21 heures.

La chaîne M6 retransmet quant à elle sa série américaine Bull à partir de 21 heures. On y suit les aventures d'un patron de cabinet d'avocats (Michael Weatherly déjà vu dans NCIS), spécialisé dans l'anticipation des réactions du jury. Dans l'épisode de ce soir, Jason Bull accepte de s'occuper d'une jeune femme prénommée Chloe Talbott, une journaliste d'investigation, accusée de vol et d'espionnage par un site de rencontres.