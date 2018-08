publié le 28/08/2018 à 18:30

Au programme pour votre soirée du 28 août, on note deux belles séries à découvrir. L'une est américaine alors que l'autre est française. TF1 mise beaucoup sur sa nouvelle fiction médicale, The Good Doctor, a mi-chemin entre Grey's Anatomy et Dr House. Elle est produite par David Shore, le créateur de Dr House avec l'acteur Daniel Dae Kim (Lost -2004). Cette série met en avant Shaun Murphy, 26 ans, un chirurgien autiste surdoué.





Il suscite beaucoup de débat dans l’hôpital californien de San José, le directeur veut l'embaucher. L'acteur principal s'appelle Freddie Highmore, aperçu dans le film Charlie et la Chocolaterie, avec Johnny Depp. Le programme est une très bonne surprise, on devient vite accroc.

C'est bourré de précisions médicales et c'est extrêmement bien dialogué. Les personnages sont vraiment attachants. Le premier épisode de The Good Doctor est à suivre dès 21 heures sur TF1.

Juste en face, France 3, propose la série policière française Noces rouges. Au casting, on retrouve Alexia Barlier et Cristiana Reali. L'intrigue est efficace et solide, pour peu qu'on oublie quelques incohérences.



L'histoire ? Tout commence par l'accident mortel du frère d'un jeune policier, qui quatre années plus tôt assiste au mariage d'une amie. Elle s'appelle Sandra, et a été poussée d'une falaise le jour de son mariage. Le héros décide donc d'enquêter sur ce meurtre. L'acteur principal, Lannick Gautry est formidable dedans. La série est à suivre à partir de 21h05 sur France 3.