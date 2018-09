et Nassim Aziki

publié le 04/09/2018 à 18:00

Pour cette soirée du 4 septembre 2018, TF1 diffuse sa série The Good Doctor. Celle-ci met en avant Shaun Murphy, un jeune chirurgien autiste surdoué, de l’hôpital californien de San José. À mi-chemin entre Grey's Anatomy et Dr House, le programme est une véritable réussite.



France 2 propose quant à elle, son magazine de la santé, Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, présentée par Michel Cymes. L'émission de ce soir est consacrée aux super-pouvoirs, qu'ils soient physiques ou mentaux, de nos héros préférés : le footballeur Kylian Mbappé (19 ans), la patineuse Nathalie Péchalat, ou bien encore l'imitateur Laurent Gerra.

On note aussi la participation du judoka Teedy Riner, 2m05 et 140 kilos. Il aime l'effort, le plaisir de l'effort et il déteste aller au tapis. Un autre athlète prouve la force du mental, c'est Michaël Jeremiasz, champion Olympique handisport en tennis. Le sportif ose le dire : sa vie est mieux depuis son accident.

Il arrive que le super-héros ait une vraie particularité physique, comme Martin Fourcade, multi médaillé du biathlon, dont le coeur au repos bat à vingt quatre pulsations secondes seulement. Le programme est à suivre à partir de 21 heures.