publié le 30/05/2018 à 17:58

Pour cette soirée du mercredi 30 mai, les téléspectateurs retrouveront Stéphane Plaza pour un nouveau numéro de Recherche appartement ou maison sur M6. L'animateur est appelé par un couple italien désireux de vendre leur maison située dans le 20è arrondissement pour retourner vivre en Italie, tout en gardant un pied-à-terre parisien.





France 2 poursuit la diffusion de Maman a tort, un thriller adapté d'un best-seller de Michel Bussi qui raconte l'histoire d'un garçonnet de 4 ans, persuadé que sa mère n'est pas la sienne et que sa véritable maman est morte. Ce petit chef d'oeuvre dense et haletant offre quelques pauses humoristiques savoureuses malgré le contexte sombre. Au casting de cette série, on retrouve Pascal Elbé (Papy), Anne Charrier (Marianne) et Gil Alma (Jibé).

Côté divertissement, le nouveau jeu Strike démarre ce soir sur C8 avec Vincent Lagaf à la présentation. Le but du jeu est le suivant : les candidats (deux vedettes et un anonyme) doivent répondre à des questions de culture générale tout en progressant dans l'échelle de gains grâce au bowling. Plus on tire juste, plus on élimine de mauvaises réponses.